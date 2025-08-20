Curva Milan in silenzio, Salvini: “Se serve parere io ci sono. Ho contatti quotidiani con la tifoseria rossonera”

Matteo Salvini si offre per risolvere il caso della curva del Milan in silenzio e senza striscioni nel match di Coppa Italia contro il Bari dopo i problemi giudiziari e con il club che ha vietato gli abbonamenti ad alcuni esponenti degli ultrà rossoneri che normalmente sono nel secondo anello blu. “Se hanno bisogno di un parere, visto che ho fatto il ministro dell’Interno e conosco il fronte società e il fronte curve, sono a disposizione anche perché i contatti con la tifoserie rossonera ce li ho quotidianamente”, ha spiegato il leader della Lega.