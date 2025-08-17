Coppa Italia, Milan-Bari 2-0: rossoneri ai 16esimi

Il Milan ha battuto il Bari 2-0 a San Siro e la squadra di Allegri passa dunque ai 16esimi di Coppa Italia. Gol di Rafael Leão al 14′ e Christian Pulisic al 48′.

Milan-Bari 2-0, il tabellino

Milan-Bari 2-0 (1-0 pt)

Marcatori: Leao 14′, Pulisic 48′

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (81′ Okafor), Loftus-Cheek (65′ Jashari), Ricci (65′ Modric), Fofana, Estupinan; Pulisic (65′ Musah), Leao (17′ Gimenez). Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina il vice Landucci).

: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (81′ Okafor), Loftus-Cheek (65′ Jashari), Ricci (65′ Modric), Fofana, Estupinan; Pulisic (65′ Musah), Leao (17′ Gimenez). Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina il vice Landucci). Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Nikolaou, Vicari, Dorval (81′ Tripaldelli); Bellomo (52′ Verreth), Braunoder, Pagano (68′ Partipilo); Pereiro (52′ Rao), Moncini, Sibilli. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Ammoniti: Estupinan (M)

La partita

Vittoria convincente per i rossoneri all’esordio ufficiale dell’Allegri-bis (anche se il mister toscano non era in panchina perché squalificato). Il match si è aperto con il gol di Rafael Leão al 14′, che ha portato in vantaggio il Milan con un colpo di testa su cross di Tomori. Poco dopo il gol, però, il portoghese ha dovuto lasciare il campo per un problema al polpaccio destro ed è stato sostituito da Gimenez. Il Bari ha provato a reagire, ma senza creare grandi pericoli, mentre il Milan ha mantenuto il controllo del gioco, creando più occasioni. Nel secondo tempo, al 48′, Christian Pulisic ha raddoppiato grazie a una bella combinazione con Gimenez, portando il risultato sul 2-0.

Durante la ripresa, i rossoneri hanno effettuato diversi cambi, facendo esordire tra gli altri Modric e Jashari, accolti con grande entusiasmo dai tifosi presenti. Il Bari ha provato a modificare la propria formazione con alcune sostituzioni, ma non è riuscito a riaprire la partita. Il Milan ha così conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale, mostrando una buona prova collettiva, soprattutto in fase offensiva con le performance brillanti di Fofana, Pulisic e Saelemaekers. Nel prossimo turno affronteranno il Lecce in casa. La partita si è disputata davanti a circa 71.000 spettatori, con un’atmosfera calda e partecipata.