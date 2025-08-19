Trentino, i funerali di Mattia Debertolis morto in gara di orienteering

Si sono tenuti martedì mattina nella Val Canali in Trentino i funerali di Mattia Debertolis, l’atleta 29enne trentino della nazionale italiana di orienteering morto dopo un malore improvviso nel corso dei World Games in Cina. Presenti anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Durante la cerimonia ha cantato il coro tradizionale trentino Sass Maor, su richiesta della famiglia. Le società sportive presenti hanno avuto la possibilità di deporre una maglia societaria su un’apposita pedana, come gesto simbolico e collettivo di omaggio. Sulla bara di Mattia è stata posta la bandiera italiana.