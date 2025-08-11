Morto Mattia Debertolis, fatale il malore ai Mondiale di Orienteering in Cina

Mattia Debertolis non c’è l’ha fatta. L’atleta della Nazionale di corsa orientamento colpito da un grave problema di salute durante la gara d’esordio dei World games in Cina è morto. Lo comunica la Fiso con una nota pubblicata sul suo sito web.

“Mattia ci ha lasciato, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papà Fabio, la compagna Jessica, i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, dal CT Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della Iof e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell’Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo”, si legge nel comunicato del presidente Fiso, Alfio Giomi e del Consiglio Federale.

Presidente Fiso Trento: “La morte di Mattia Debertolis è una tragedia per tutti”

“C’è solo una parola. Tristezza. Una tragedia per la famiglia, per chi gli ha sempre voluto bene, per tutto il movimento che non scorderà il suo sorriso. Una tristezza per lo sport e per tutti noi. Ho visto Mattia crescere nella nostra società in un bel gruppo di amici. Un giovane appassionato dell’orienteering, tranquillo e sorridente che ci ha lasciato troppo presto”, ha detto Roberto Pradel, presidente Fiso del Trentino.

Sindaco Primiero: “Abbiamo sperato fino all’ultimo che potesse farcela”

“Non ci volevo credere. Quando è arrivata la conferma della scomparsa di Mattia il mio primo pensiero è andato ai genitori, al fratello e alla compagna. Abbiamo sperato fino all’ultimo che il nostro Mattia potesse farcela. Non è stato così. Ci mancherà”. Così Daniele Depaoli, sindaco di Primiero San Martino, in Trentino, il paese natale di Mattia Debertolis.