Rimini, Finanza sequestra 340mila articoli contraffatti: anche peluche ‘Labubu’

La Guardia di Finanza di Rimini ha smantellato una rete di stoccaggio e distribuzione di merci contraffatte e armi illegali. L’operazione ha portato al sequestro di 340mila articoli falsi e oltre 3.200 armi bianche, tra cui coltelli a scatto, tirapugni e balisong. I finanzieri hanno individuato diversi depositi e canali di approvvigionamento, impedendo l’immissione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. Tra la merce sequestrata, migliaia di peluche contraffatti tra cui anche “Labubu”, “Pikachu” e “Stitch”, privi di certificazioni e realizzati con materiali scadenti. Il responsabile è stato denunciato per ricettazione, commercio di beni contraffatti e vendita non autorizzata di armi. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Contestualmente, la violazione in materia di armi è stata segnalata al questore di Rimini con proposta di chiusura di tutte le attività collegate.