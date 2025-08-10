Los Angeles, rubati pupazzetti Labubu dal valore di 7mila dollari

La Labubu-mania colpisce anche i malviventi: a La Puente, località poco lontana da Los Angeles, un gruppo di ladri mascherati mercoledì scorso si è introdotto in un negozio di giocattoli e ha rubato una grossa quantità dei celeberrimi pupazzetti, per un valore di circa 7mila dollari secondo le stime delle autorità. Il rivenditore ha scritto su Instagram che i ladri hanno portato via l’intero inventario del negozio e devastato i locali, pubblicando le immagini delle telecamere di sorveglianza, in cui si vede un gruppo di persone con cappucci e mascherine rompere l’ingresso, rovistare tra gli scaffali e portare via scatole di merce. Le bambole Labubu, create dall’artista di Hong Kong Kasing Lung, sono diventate oggetti da collezione molto ambiti dopo che una cantante del gruppo K-Pop Blackpink si è fatta fotografare con una di esse attaccata alla borsa: da mesi in tutto il mondo sono lunghissime le code davanti ai negozi che le vendono, per cercare di accaparrarsene una.