Pippo Baudo, Amadeus: "Ha fatto parte per una vita delle nostre famiglie"

“Sono state dette tante cose giuste belle su Pippo. Io quello che posso dire è che per tutti noi, ma non solo chi fa questo lavoro ma anche per la gente comune, ha fatto parte per una vita delle nostre famiglie. Uno come Pippo Baudo è irripetibile. Ha fatto la televisione. A chi non manca? A chiunque. Manca alla signora che lo ha visto in televisione fino a qualche tempo fa e manca ad ognuno di noi che fa questo lavoro”. Lo ha detto il conduttore televisivo Amadeus dopo la visita alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma.

“La televisione di Pippo era una televisione bellissima. Lui era avanti già quando faceva i varietà all’epoca. I suoi Sanremo sono stati veramente avanti e rivoluzionari” ha concluso Amadeus.