Il fuori onda di Meloni alla Casa Bianca: "Non voglio mai parlare con la stampa del mio Paese"

Polemiche per il fuori onda della presidente del Consiglio Giorgia Meloni catturato dai microfoni dopo il vertice alla Casa Bianca tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Mentre i giornalisti escono dalla East Room, il presidente finlandese Alexander Stubb si rivolge a Trump e gli dice, con riferimento alle domande dei cronisti: “Tu affronti questo ogni giorno, eh?“. E la premier, rispondendo a Stubb, commenta: “A lui piace, a lui piace sempre” colloquiare con i cronisti. “Io non voglio mai parlare con la stampa del mio Paese”, aggiunge.