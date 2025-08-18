Ucraina, Keir Starmer è arrivato negli Usa: le immagini prima del vertice alla Casa Bianca

Il premier britannico Keir Starmer è sbarcato alla Joint Base Andrews nel Maryland, prima di spostarsi a Washington dove parteciperà al vertice alla Casa Bianca sulla guerra in Ucraina. Oltre al padrone di casa Donald Trump e a Volodymyr Zelenski, al vertice parteciperanno la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, la premier, Giorgia Meloni, il presidente finlandese, Alexander Stubb, e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.