Torino, incendio in palazzina a Rivalta: muore 29enne

Una 29enne è morta a seguito di un incendio divampato domenica sera in una palazzina a Rivalta, in provincia di Torino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Torino e del Distaccamento Volontari di Alpignano e i Carabinieri della stazione di Orbassano. Un uomo di 67 anni è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli, dove resta ricoverato in osservazione. La figlia, di 29 anni, è stata trasportata in elisoccorso al Cto di Torino, dove è deceduta poco dopo a causa dell’inalazione dei fumi.