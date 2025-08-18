Torino, incendio in palazzina a Rivalta: morta 29enne

Una 29enne è morta a seguito di un incendio divampato ieri sera, domenica, in una palazzina a Rivalta, in provincia di Torino. Le fiamme sono partite intorno alle 21.30 dal secondo e ultimo piano della palazzina, situata in via Cadore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Torino e del Distaccamento Volontari di Alpignano e i Carabinieri della stazione di Orbassano. Coinvolto nel rogo anche il padre della vittima, un 67enne, trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli dove resta ricoverato in osservazione. La 29enne è stata trasportata in elisoccorso al Cto di Torino, dove è deceduta poco dopo a causa dell’inalazione dei fumi. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro e la palazzina dichiarata inagibile. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.