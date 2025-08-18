Pippo Baudo, la commozione dei Jalisse: “Ha creduto tanto in noi”

“Posso dire di aver lavorato con i migliori. E poi Sanremo ‘95 quando siamo riusciti a salire su quel palco noi due insieme…” Alessandra Drusian del duo musicale Jalisse racconta con la voce rotta dal pianto i suoi ricordi di Pippo Baudo prima di entrare assieme al marito-collega Fabio Ricci alla camera ardente al Teatro delle Vittorie di Roma. “Pippo ha creduto tanto in noi con quella canzone che era «Vivo»” prosegue Ricci sull’edizione di Sanremo Giovani del ‘95 vinto dal duo. “Lo abbiamo già ringraziato perché ci ha fatto chiudere la canzone con con il vocalizzo in alto di Alessandra”. “Perché lui era molto creativo anche dal punto di vista musicale e secondo lui, quello era il modo migliore per far volare la voce” aggiunge commossa Drusian.