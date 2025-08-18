Pippo Baudo, Gianni Morandi: "Era un amico, mi ha aiutato nei momenti difficili"

“Ho soltanto parole di affetto per Pippo, perché mi ha aiutato nei momenti di difficoltà. Mi ricordo che all’inizio degli anni ‘80 ero un po’ sparito dal giro”. Così Gianni Morandi uscendo dal Teatro delle Vittorie dopo aver reso omaggio a Pippo Baudo alla camera ardente allestita negli studi Rai. “Ero in un momento di lunga crisi e lui mi chiamò e mi disse: vieni alla mia puntata di ‘Fantastico’. Qualche anno dopo l’ho chiamato e gli ho detto: ‘Ti devo ancora ringraziare per quel gesto’. E lui mi rispose: ‘Te lo meritavi!’. Con quel tono suo, come quando diceva: “‘L’ho scoperto io!’”, racconta il cantante. “Oggi piango anche un amico. Un amico perché ci sentivamo e ci volevamo bene”, conclude Morandi.