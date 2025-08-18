Pippo Baudo, Banfi: “Dopo lui, Bergoglio e Berlusconi rimango l’unico B del ‘36. Arriverò”

Anche Lino Banfi alla camera ardente di Pippo Baudo, allestita al Teatro delle Vittorie a Roma. “Ricordi di Pippo? Di ricordi ce ne sarebbero a migliaia. Giocavamo sempre insieme noi che eravamo i quattro “B” del 1936: Banfi, Baudo, Bergoglio, e Berlusconi. Ahimè sono rimasto solo come quarto. Non è che dico adesso ‘ci vediamo presto’, non lo posso dire. Caro Pippo, ti voglio bene ma c’è tempo. Arriverò anche io, ma non si sa quando”, ha dichiarato l’attore parlando del celebre conduttore morto il 16 agosto all’età di 89 anni.