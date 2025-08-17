Washington, marcia di protesta contro il dispiegamento di forze dell’ordine voluto da Trump

A Washington centinaia di persone hanno marciato verso la Casa Bianca, in protesta contro la riforma voluta da Donald Trump sulle forze di polizia. I manifestanti hanno respinto le forze dell’ordine federali e le truppe della Guardia Nazionale che si erano dispiegate nella città, in seguito all’ordine esecutivo del presidente americano che ha federalizzato le forze di polizia locali e attivato circa 800 membri della Guardia Nazionale del Distretto di Columbia. La marcia segue anche l’annuncio del governatore della Virginia Occidentale Patrick Morrisey di inviare centinaia di membri della Guardia Nazionale dello Stato nel Distretto di Columbia. Aggiungendo truppe esterne a quelle già schierate dalla Guardia Nazionale e alle forze dell’ordine federali, Trump sta esercitando un controllo ancora più stretto sulla città. Si tratta di una mossa di potere che il presidente ha giustificato come risposta di emergenza alla criminalità e ai senzatetto, anche se i funzionari della città hanno sottolineato che i crimini violenti sono inferiori rispetto al primo mandato di Trump.