Usa, l'arrivo dei soldati della Guardia Nazionale a Washington

Sono già arrivati a Washington alcuni degli 800 membri della Guardia Nazionale dispiegati dal presidente americano Donald Trump nella capitale statunitense con lo scopo di contrastare quella che il leader della Casa Bianca definisce – senza fornire prove – una “emergenza criminale”. I soldati hanno raggiunto la città il giorno successivo dopo l’annuncio da parte di Trump di voler prendere controllo del dipartimento di polizia cittadino usando le forze federali, nel tentativo di ridurre la criminalità in quella che secondo il presidente è una “città senza legge”. La legge gli consente di controllare il dipartimento di polizia per un mese, ma rimangono aperti gli interrogativi su quanto aggressiva sarà la presenza federale e su come la situazione potrà evolversi. La sindaca di Washington, Muriel Bowser, ha criticato il piano di Trump, sostenendo che la criminalità nella città è in costante calo e che lo stato di emergenza percepito da Trump semplicemente non corrisponde ai dati reali.