L’uragano Erin raggiunge la categoria 5 nei Caraibi: le immagini dal satellite

L’uragano Erin ha raggiunto sabato la categoria 5 nei Caraibi: la tempesta si trova attualmente a nord di Anguilla e ha rapidamente aumentato le sue dimensioni e la sua potenza rispetto a 24 ore prima, quando veniva considerato una tempesta tropicale. Si sta spostando verso ovest, ma nei prossimi giorni dovrebbe virare verso nord. Sebbene non si preveda che raggiunga la terraferma, i forti venti stanno colpendo le isole vicine, sollevando preoccupazioni per inondazioni e frane. Diverse isole sono state messe in allerta per tempesta tropicale. Gli esperti prevedono che Erin virerà verso nord-est, potendo potenzialmente colpire le Bermuda. Questo è il primo uragano della stagione atlantica, che si prevede sarà insolitamente intensa. Le proiezioni meteo indicano che Erin potrebbe sfiorare la costa orientale degli Stati Uniti, con impatti potenziali di forti mareggiate e piogge torrenziali da Washington a New York e Philadelphia, tra il 20 e il 27 agosto.