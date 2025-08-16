L’uragano Erin si avvicina al nord-est dei Caraibi, spingendo i meteorologi ad avvertire della possibilità di inondazioni e frane. Emessi avvisi di tempesta tropicale per Anguilla, Barbuda, St. Martin, St. Barts, Saba, St. Eustatius e St. Maarten.

Forti piogge erano previste per la tarda serata di venerdì ad Antigua e Barbuda, nelle Isole Vergini americane e britanniche e nella parte meridionale e orientale di Porto Rico. Secondo il National Hurricane Center di Miami, sono previsti fino a 10 centimetri di pioggia, con picchi isolati fino a 15 centimetri.