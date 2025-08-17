Ucraina, Zelensky: "Per ora non ci sono segnali dalla Russia su trilaterale con Usa"

“Poiché la questione territoriale è così importante, dovrebbe essere discussa solo dai leader di Ucraina e Russia nel quadro trilaterale Ucraina, Stati Uniti, Russia. Finora la Russia non ha dato alcun segno che il trilaterale avrà luogo e, se la Russia rifiuterà, dovranno seguire nuove sanzioni. È importante che l’America accetti di collaborare con l’Europa per fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina e siamo molto grati agli Stati Uniti e al Presidente per questo segnale”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa al termine del bilaterale con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.