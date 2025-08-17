Ucraina- Russia le notizie del 17 agosto in diretta: si prepara incontro Trump-Putin-Zelensky

Proseguono gli sforzi diplomatici per una soluzione del conflitto in Ucraina a poco più di 24 ore dalla fine del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. Il summit si è concluso con pochi passi avanti, con il presidente russo che ha condizionato la fine del conflitto al ritiro completo di Kiev dalla regione del Donetsk (anche nelle parti attualmente non controllate dalla Russia) offrendo in cambio il congelamento della linea del fronte e l’apertura ad alcune garanzie di sicurezza per Kiev. Zelensky sarà ricevuto lunedì a Washington da Trump, accompagnato da leader europei alleati, per discutere la proposta e le possibili concessioni territoriali. L’Ucraina però ribadisce che non cederà territori sovrani, come previsto dalla sua Costituzione, mentre l’Europa continua a sostenere Kiev con nuove sanzioni contro la Russia. Si prepara un incontro trilaterale tra Trump, Zelensky e Putin. Ecco le notizie di oggi 17 agosto in diretta

Guerra Russia-Ucraina, le news in diretta del 17 agosto Inizio diretta: 17/08/25 07:00 Fine diretta: 17/08/25 23:30