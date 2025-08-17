Ucraina- Russia le notizie del 17 agosto in diretta: si prepara incontro Trump-Putin-Zelensky

Proseguono gli sforzi diplomatici per una soluzione del conflitto in Ucraina a poco più di 24 ore dalla fine del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. Il summit si è concluso con pochi passi avanti, con il presidente russo che ha condizionato la fine del conflitto al ritiro completo di Kiev dalla regione del Donetsk (anche nelle parti attualmente non controllate dalla Russia) offrendo in cambio il congelamento della linea del fronte e l’apertura ad alcune garanzie di sicurezza per Kiev. Zelensky sarà ricevuto lunedì a Washington da Trump, accompagnato da leader europei alleati, per discutere la proposta e le possibili concessioni territoriali. L’Ucraina però ribadisce che non cederà territori sovrani, come previsto dalla sua Costituzione, mentre l’Europa continua a sostenere Kiev con nuove sanzioni contro la Russia. Si prepara un incontro trilaterale tra Trump, Zelensky e Putin. Ecco le notizie di oggi 17 agosto in diretta
Lo Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina, citato da Ukrinform, riferisce che “secondo informazioni aggiornate, ieri gli invasori hanno effettuato 68 attacchi aerei sul territorio ucraino, sganciando 127 bombe guidate. Inoltre, sono state utilizzate 4.718 munizioni per colpire 5.955 posizioni militari e insediamenti ucraini, di cui 140 lanciate da sistemi di lancio multipli”. Inoltre, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 148 scontri tra le Forze di Difesa ucraine e l’esercito russo sulla linea del fronte, 51 dei quali nel settore di Pokrovsk.
Cinque persone sono morte in un attacco russo nella regione di Donetsk. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Vadym Filashkin, come riporta Ukrinform.”Il 16 agosto, i russi hanno ucciso cinque residenti della regione di Donetsk: due a Raiske e Sviatohorivka, e uno a Kostiantynivka. Altre quattro persone sono rimaste ferite nella regione durante il giorno”, si legge nel rapporto. Il numero totale di persone uccise nella regione di Donetsk dall’inizio dell’invasione su vasta scala ha raggiunto quota 3.417, con altri 7.837 feriti.
“Vediamo che la Russia rifiuta numerose richieste di cessate il fuoco e non ha ancora stabilito quando smetterà di uccidere”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. “Questo complica la situazione – aggiunge -. Se non hanno la volontà di attuare un semplice ordine di cessare il fuoco, potrebbe essere necessario un grande sforzo affinché la Russia sviluppi la volontà di realizzare molto di più, cioè una vita pacifica con i vicini per decenni. Ma tutti insieme lavoriamo per la pace e la sicurezza. Fermare gli omicidi è un elemento chiave per fermare la guerra”.