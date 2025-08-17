Ucraina, Von der Leyen: "I confini internazionali non possono essere modificati con la forza"

Ursula von der Leyen ha ribadito che i confini internazionali non possono essere modificati con la forza. Lo ha affermato durante la conferenza stampa a Bruxelles, al termine della videoconferenza della “coalizione dei volenterosi”. “Continuiamo a sostenere il percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Unione europea. Questo di per sé è anche una garanzia di sicurezza. Il mio secondo punto riguarda le questioni territoriali. La nostra posizione è chiara. I confini internazionali non possono essere modificati con la forza”, ha detto la presidente della Commissione europea. “Queste sono decisioni che spettano all’Ucraina e solo all’Ucraina. E queste decisioni non possono essere prese senza l’Ucraina al tavolo dei negoziati. Il mio terzo e ultimo punto. Finché continuerà lo spargimento di sangue in Ucraina, l’Europa manterrà la pressione diplomatica e, in particolare, economica sulla Russia”, ha aggiunto.