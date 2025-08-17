Ucraina, Macron: "Dobbiamo mantenere viva la pressione su Putin"

Emmanuel Macron ha avuto un colloquio in videocollegamento con Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen in vista del vertice di Washington con Donald Trump. “Il primo obiettivo è di fare il punto sulla nostra conversazione di ieri con il presidente Trump e subito dopo il vertice di Anchorage, per assicurarci che tutti i membri della coalizione siano sulla stessa lunghezza d’onda. Il secondo obiettivo è quello di elaborare insieme una strategia per preparare la visita di Volodymyr domani a Washington DC. Alcuni di noi saranno con Volodymyr”, ha detto il presidente francese.

“L’obiettivo di questo incontro è chiaramente anche quello di essere completamente chiari sulle garanzie di sicurezza che vogliamo, sui prossimi passi e su come organizzare il prossimo incontro con il presidente Putin, l’Ucraina, gli Stati Uniti e gli europei. E forse il terzo obiettivo di questa videoconferenza è anche quello di elaborare una strategia per mantenere viva la pressione nel caso in cui il presidente Putin non si presenti all’incontro trilaterale o quadrilaterale, e di definire la nostra strategia per i prossimi passi”, ha aggiunto il leader di Parigi.