Pippo Baudo, Brignano: "Conservo ancora i suoi vocali su WhatsApp"

“Dopo aver ricevuto la notizia ho dedicato a lui il mio spettacolo di ieri, cercando che il mio messaggio arrivasse al cuore. Ho capito che Pippo Baudo ha avuto in tanti anni di straordinaria carriera tante amicizie, o tanti amori perché poi alla fine di questo si parla: ognuno ha voluto dare una propria testimonianza, attraverso Facebook, attraverso Instagram. Ed è difficile dire in due parole cosa è stato Pippo. Ha insegnato più cose lui in tanti anni di televisione che grandissimi professori”.

Così il comico e attore, Enrico Brignano, ricorda Pippo Baudo fuori dal Campus Biomedico di Roma prima di rendere omaggio al celebre presentatore scomparso sabato all’età di 89 anni. “È entrato nelle case di tutti, con garbo, con eleganza. È stato un uomo generoso, molto generoso. Ha tentato in tutti i modi di insegnare e ha fatto la carriera di tanti, anche un po’ la mia. Io ho avuto il privilegio e l’onore di essere suo amico. Stamattina sono andato a vedere la chat su WhatsApp e ho dei vocali che custodisco ancora“, ha aggiunto. “Era sorridente, mi ringraziava ogni volta che gli facevo gli auguri per il compleanno. Abbiamo fatto delle cose insieme, sono riuscito a portarlo a fare le Iene su Canale 5. Adesso volevo solo andare a fare un saluto”, ha concluso.