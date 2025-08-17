Gaza, la ressa alla mensa dei poveri per un piatto di riso

Decine di uomini, donne e bambini si accalcano nei pressi di una mensa per i poveri nella città di Gaza per ricevere del riso cotto per le loro famiglie. Molti di loro arrivano qui dopo aver percorso lunghe distanze a piedi: nella Striscia infatti c’è ancora grave carenza di cibo a causa della guerra tra Israele e Hamas.

Gli abitanti della Striscia dipendono principalmente dalle mense per i poveri per nutrirsi, oppure si affidano ai centri di distribuzione degli aiuti, che sono però pericolosi da raggiungere. Secondo gli operatori umanitari, la fame è aumentata negli ultimi 22 mesi di guerra a causa delle restrizioni agli aiuti e il blocco imposto da marzo da Israele per aumentare la pressione sul movimento estremista palestinese affinché rilasciasse gli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023.