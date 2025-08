Gaza, folla si accalca sui camion che distribuiscono gli aiuti

Migliaia di palestinesi si sono accalcati contro i camion degli aiuti umanitari in arrivo nella Striscia di Gaza, attraverso il corridoio di Morag, nel tentativo di procurarsi tutto il cibo possibile a causa della prolungata carenza di cibo in tutta l’exclave. Mentre i camion si allontanano, si vedono uomini arrampicarsi sui camion e correre in cerca di cibo.

I camion che entrano vengono per lo più svuotati di rifornimenti da persone disperate e gruppi criminali prima di raggiungere i magazzini per la distribuzione. Dopo incessanti sforzi per far arrivare il cibo dai camion, è diventata una routine vedere uomini tornare con sacchi di farina sulla schiena, oltre a trasportare feriti e cadaveri provenienti dai pressi dei siti di soccorso.

Il blocco e l’offensiva militare di Israele hanno reso quasi impossibile la consegna sicura degli aiuti, contribuendo alla caduta del territorio verso la carestia a quasi 22 mesi dall’inizio della guerra con Hamas. Le Nazioni Unite, i partner e i palestinesi affermano che gli aiuti in arrivo sono troppo pochi, con mesi di rifornimenti accumulati fuori Gaza in attesa dell’approvazione israeliana.