Alluvioni in Kashmir, almeno 32 morti e 50 dispersi: le immagini del fiume di fango

È di almeno 32 morti il bilancio delle inondazioni improvvise causate da piogge torrenziali che hanno colpito il Kashmir indiano e in particolare il villaggio montuoso di Chositi, nell’area di Jammu e Kashmir. Un funzionario responsabile della gestione delle catastrofi, Mohammed Irshad, riferisce che le squadre di soccorso hanno passato a setaccio il villaggio devastato portando in salvo almeno 100 persone, ma si ritiene che i dispersi siano almeno 50. Le piogge improvvise e intense su piccole aree, note come ‘cloudburst’, sono sempre più comuni nelle regioni himalayane dell’India, soggette ad alluvioni e frane. Chositi è un villaggio remoto himalayano nel distretto di Kishtwar, nel Kashmir indiano, ed è l’ultimo villaggio accessibile a veicoli a motore lungo il percorso di un pellegrinaggio indù annuale verso un santuario di montagna. Si teme che anche diversi pellegrini siano stati colpiti dal disastro. Le autorità hanno dichiarato che il pellegrinaggio è stato sospeso e che altre squadre di soccorso sono in viaggio verso la zona.