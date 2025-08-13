Grecia, incendi anche la periferia di Patrasso

In Grecia vigili del fuoco greci ancora impegnati in una corsa contro il tempo per contenere i violenti incendi che hanno colpito la periferia di Patrasso, la terza città più grande del Paese. In tutta la Grecia sette roghi di vasta portata, concentrati principalmente nella Grecia occidentale, hanno costretto all’evacuazione di decine di persone, distruggendo case, attività commerciali e ampie aree boschive. A Patrasso, le squadre antincendio hanno mobilitato ogni risorsa disponibile per fronteggiare un incendio boschivo che, dopo aver devastato una foresta montana, minacciava direttamente una zona industriale alla periferia della città portuale.

Le operazioni sono risultate particolarmente difficili anche sulle isole ioniche di Zante e Cefalonia, dove forti venti hanno alimentato le fiamme. Le autorità locali sono rimaste in stato di allerta per evacuare le aree turistiche, pur non essendo ancora in pericolo diretto. Altri incendi attivi sono stati segnalati in diverse aree della Grecia continentale occidentale e sull’isola di Chio, nel Mar Egeo orientale.