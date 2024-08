Diversi roghi hanno colpito il Paese, numerose le località evacuate, 100mila ettari interessati dai roghi

Il dipartimento dei vigili del fuoco greco ha dichiarato che poco dopo mezzanotte i pompieri hanno trovato un corpo in un edificio bruciato nella periferia di Vrilissia a causa del devastante incendio che ha coinvolto Atene provocando numerose evacuazioni. L’incendio è scoppito domenica vicino al lago Marathon, circa 35 chilometri a nord-est di Atene, e si è mosso rapidamente attraverso il monte Pendeli e ha raggiunto la periferia settentrionale della capitale. Sono state generate fiamme alte fino a 25 metri. A fuoco diverse case e aziende nella periferia di Atene. La Grecia è in stato di massima allerta mentre questa notte un calo dei venti ha rallentato l’incendio. Il portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco, il colonnello Vassileios Vathrakogiannis, ha affermato che non stanno più combattendo un singolo fronte, ma “molti incendi localizzati attivi”, soprattutto intorno a Maratona e Pendeli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata