Spagna, incendio vicino Madrid: le fiamme nel comune di Tres Cantos

Un uomo è morto nell’incendio scoppiato ieri sera nel comune di Tres Cantos vicino a Madrid, in Spagna. Aveva ustioni sul 98% del corpo. L’uomo è deceduto all’ospedale La Paz di Madrid, dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero dopo essere stato soccorso dai servizi di emergenza in una delle abitazioni del complesso residenziale Soto de Viñuelas. Roghi stanno colpendo la Spagna in diverse regioni. Le fiamme a Tres Cantos sono divampate verso le 19:45 e si sono propagate rapidamente a causa del forte vento. L’incendio è ancora attivo ma i vigili del fuoco e i militari dell’unità di emergenza sono riusciti a circoscriverlo. Le fiamme hanno bruciato finora circa 1.000 ettari e hanno costretto all’evacuazione di 180 persone da tre complessi residenziali.