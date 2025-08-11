Incendi in Spagna, bruciano le regioni di Castiglia e León e Navarra

Diversi incendi stanno devastando la Spagna, con le regioni di Castiglia e León e Navarra tra le zone più colpite. Gli agenti della Guardia Civil hanno bloccato le strade nei pressi dei piccoli centri di Molezuelas de Carballeda e Cubo de Benavente, nella provincia di Zamora. Le condizioni di estrema siccità e i forti venti hanno reso difficile la lotta contro le fiamme. A Molezuelas de Carballeda, il personale dell’Unità Militare di Emergenza ha lavorato tutta la notte per fermare la propagazione di un incendio che ha raggiunto un’azienda agricola, danneggiando una serra e altre strutture vicine. Nella regione preoccupa in particolare il rogo divampato a Yeres attivo da sabato pomeriggio. L’incendio, riferisce El Paìs, ha costretto ad evacuare o a far rimanere in casa circa 800 residenti di diverse località e ha colpito il sito naturale di Las Médulas, Patrimonio dell’Umanità.