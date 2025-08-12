Monica Seles parla della sua malattia: "Ho la miastenia gravis"

Monica Seles parla per la prima volta della malattia che l’ha colpita e che le è stata diagnosticata tre anni fa. “Ho la miastenia gravis“, rivela l’ex tennista che oggi ha 51 anni. L’ex campionessa ha notato i sintomi della malattia neuromuscolare autoimmune mentre giocava a tennis: “Vedevo due palle”.

Vincitrice di nove titoli del Grande Slam e un posto nell’International Tennis Hall of Fame, Monica Seles ha raccontato, a pochi giorni dal via degli Us Open 2025, come non sia stato facile all’inizio: “Mi ci è voluto molto tempo per accettarlo davvero e parlarne apertamente, perché è difficile. Influisce molto sulla mia vita quotidiana”. L’ex tennista jugoslava, con cittadinanza ungherese e naturalizzata americana, conquistò il suo primo trofeo importante a soli 16 anni, il Roland Garros nel 1990, e giocò la sua ultima partita nel 2003. Nel 1993 fu aggredita e accoltellata mentre si trovava in campo durante una partita del torneo di Amburgo, in Germania.