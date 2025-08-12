Inchiesta urbanistica Milano, pm Siciliano: “Udienza Tancredi rinviata per studiare nuove chat”

“Per quanto riguarda la posizione di Giancarlo Tancredi il termine a difesa è stato concesso e quindi l’udienza è stata rinviata a giovedi per fornire il tempo materiale che ovviamente il difensore e gli indagati abbiano di leggere le chat che noi abbiamo depositato e adesso sentiamo anche per la posizione Marinoni quali termini a difesa verranno dati”. Lo ha detto la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Siciliano, coordinatrice dell’inchiesta sull’urbanistica, spiegando perché l’udienza davanti al tribunale del riesame per l’ex assessore è slittata di 48 ore.