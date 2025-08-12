Inchiesta urbanistica Milano, rinviata udienza per revoca domiciliari a Tancredi

È stata rinviata l’udienza al tribunale del riesame di Milano in cui l’ex assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, chiede la revoca degli arresti domiciliari, nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica a Milano. L’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni ha chiesto termini per poter esaminare i nuovi documenti depositati in aula dalle pm Marina Petruzzella e l’aggiunta Tiziana Siciliano fra cui le chat figlie delle perquisizioni dei telefoni del 16 luglio (giorno della richiesta di arresto) e al cui interno sarebbero contenute anche conversazioni con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Siccome ho appreso prima da voi dalla stampa che avrebbero depositato oggi documenti – ha detto l’avvocato Brambilla Pisoni uscendo – provvederò nello stesso modo, avvertendo prima la stampa e poi depositando”. Probabile che il collegio di giudici della libertà (presidente Pendino) fissi l’udienza per Tancredi giovedì quando è prevista anche l’analisi della posizione di Federico Pella, l’ex manager della J+S spa ai domiciliari per corruzione di Giuseppe Marinoni. L’ex presidente della commissione paesaggio si trova in aula in questi minuti.

Pm: “Rinvio per permette a difensori di leggere chat“

“Per quanto riguarda la posizione di Giancarlo Tancredi il termine a difesa è stato concesso e quindi l’udienza è stata rinviata a giovedi per fornire il tempo materiale in cui ovviamente il difensore e gli indagati possano leggere le chat che abbiamo depositato. Adesso sentiamo anche per la posizione Marinoni quali termini a difesa verranno dati”. Lo ha detto la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Siciliano, coordinatrice dell’inchiesta sull’urbanistica, spiegando perché l’udienza davanti al tribunale del riesame per l’ex assessore è slittata di 48 ore.

Marinoni non si presenta al Tribunale del riesame

L’ex presidente della commissione paesaggio di Milano, Giuseppe Marinoni, ai domiciliari per corruzione ha deciso di non presentarsi personalmente all’udienza davanti al Tribunale del riesame per chiedere la revoca dell’arresto. Il suo legale, avvocato Eugenio Bono, è arrivato in tribunale da solo pochi minuti fa. “Il mio assistito oggi non sarà presente”, ha dichiarato ai giornalisti.