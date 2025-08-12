Accesso Archivi

martedì 12 agosto 2025

Incendio cisterna sull'A1, la messa in sicurezza del mezzo

Sono proseguite anche di notte le operazioni di messa in sicurezza della cisterna di GPL andata a fuoco lunedì sull’A1 al KM 525 direzione Nord. I vigili del fuoco hanno effettuato un travaso in un’altra cisterna; il gas che non si è potuto recuperare è stato messo in torcia. Anche nella mattinata di oggi, 12 agosto, il tratto autostradale in cui é avvenuto l’incidente, resta chiuso fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza. In mattinata ancora lunghe code nel tratto compreso tra Attigliano e Orte in direzione Roma. Restano inoltre chiusi sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano e sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze.