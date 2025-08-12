Incendio cisterna sull'A1, la messa in sicurezza del mezzo

Sono proseguite anche di notte le operazioni di messa in sicurezza della cisterna di GPL andata a fuoco lunedì sull’A1 al KM 525 direzione Nord. I vigili del fuoco hanno effettuato un travaso in un’altra cisterna; il gas che non si è potuto recuperare è stato messo in torcia. Anche nella mattinata di oggi, 12 agosto, il tratto autostradale in cui é avvenuto l’incidente, resta chiuso fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza. In mattinata ancora lunghe code nel tratto compreso tra Attigliano e Orte in direzione Roma. Restano inoltre chiusi sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano e sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze.