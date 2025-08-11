Tir in fiamme, A1 bloccata tra Orte e Roma Nord: distribuite bottiglie d’acqua ad automobilisti in coda

Tir in fiamme e autostrada bloccata: è l’incubo che si è materializzato per gli automobilisti che oggi pomeriggio stavano percorrendo l’A1 nei pressi della Capitale. Alle 17 circa, sulla Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 525, in corrispondenza del quale il traffico è bloccato in entrambe le carreggiate. Sulla Diramazione Roma Nord, inoltre, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze.

Le code di diversi chilometri

In corrispondenza del traffico bloccato si registrano 4 km di coda verso Roma e 2 km di coda verso Firenze. Si registrano inoltre 2 km di coda nel tratto compreso tra Guidonia e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Firenze e 3 km di coda sulla Diramazione Roma Nord, nel tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli automobilisti vengono distribuite bottigliette d’acqua

Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda da parte della Protezione Civile. Agli utenti in transito diretti verso Roma o Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 verso Viterbo e SS2 Via Cassia verso Roma, e proseguire sul GRA verso la A1 Milano-Napoli. Agli utenti diretti verso Firenze, in transito sulla A1 Milano-Napoli, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul GRA, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo e SS675 verso Orte e rientrare in A1 a Orte.

Agli utenti in transito sulla Diramazione Roma Nord diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Fiano Romano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Orte.