Gaza, colpiti tunnel e pozzi: le esplosioni nel video diffuso dall'esercito israeliano

L’esercito israeliano ha dichiarato martedì 12 agosto 2025 che le sue truppe stanno operando nella Striscia di Gaza settentrionale, smantellando tunnel e pozzi. L’Idf ha affermato che “in coordinamento con l’aviazione israeliana, sono stati colpiti numerosi obiettivi terroristici, tra cui strutture, posti di osservazione e postazioni di lancio che rappresentavano una minaccia per le nostre forze. Inoltre, decine di terroristi sono stati eliminati nella zona”. Il video diffuso dall’esercito di Tel Aviv mostra le esplosioni che hanno distrutto tunnel e pozzi.