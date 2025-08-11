Turchia, terremoto di magnitudo 6.1: le immagini dall'epicentro a Sindirgi

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito domenica la provincia nordoccidentale di Balikesir, in Turchia, provocando il crollo di una dozzina di edifici, ha detto un funzionario. Almeno una persona è rimasta intrappolata tra le macerie di un edificio crollato. Il terremoto, con epicentro nella città di Sindirgi, ha provocato scosse avvertite a circa 200 chilometri a nord, anche a Istanbul, una città di oltre 16 milioni di abitanti.

Il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya ha detto all’emittente nazionale NTV che cinque persone, tra cui una donna anziana, sono state salvate da un edificio crollato a Sindirgi, mentre i soccorritori stavano cercando di raggiungere un’altra persona intrappolata nella struttura. Diverse case sono crollate nel vicino villaggio di Golcuk, ha detto il sindaco di Sindirgi Serkan Sak. Nel villaggio è crollato anche il minareto di una moschea.