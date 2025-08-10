Turchia, scossa di terremoto di magnitudo 6.1

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Turchia. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Anadolu, che cita il sito web dell’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi e delle emergenze (Afad), la magnitudo è stata di 6.1. L’epicentro è stato individuato nel distretto di Sindirgi nella provincia di Balikesir nella parte ovest del Paese. La scossa si è verificata alle 19.53 ora locale (le 18.53 in Italia) a una profondità di 11 chilometri.

“Il terremoto è stato avvertito a Istanbul e nelle province limitrofe. Tutte le squadre dell’Afad e delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente avviato i rilievi sul campo. Al momento non si registrano eventi avversi. Stiamo monitorando attentamente la situazione”, ha scritto su X il ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya.

La Turchia è stata colpita da un terremoto devastante già all’inizio del 2023, il 6 febbraio.