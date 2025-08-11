Maluma ferma il concerto per rimproverare dei genitori: il video

Maluma ferma il concerto per rimproverare dei genitori che si trovano tra il pubblico con il figlio piccolo. “Vi sembra una buona idea portare un bimbo di un anno a un concerto dove i decibel sono altissimi”, afferma il cantante durante uno show a Città del Messico. Il video, ripreso dal pubblico, è ben presto diventato virale. “La prossima volta proteggetegli le orecchie”, afferma dal palco l’artista colombiano. “Sono anche io papà, io non avrei mai portato un bimbo di un anno a un concerto”, ha aggiunto Maluma.