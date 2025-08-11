Maluma rimprovera dal palco genitori con bimbo di un anno al suo concerto

Il cantante e attore colombiano Maluma interrompe un concerto a Città del Messico per rimproverare due genitori, con un bambino di un anno, presenti al suo show, perché non stavano proteggendo le orecchie del piccolo.

Il rimprovero dell’artista ai suoi fan

“Quanti anni ha? Un anno? E credete sia una buona idea portare un bambino di un anno a un concerto dove i decibel sono altissimi, con suoni fortissimi?”, ha affermato l’artista. “Io sono padre e con tutto il rispetto, questo è un atto irresponsabile“, ha detto rivolgendosi ai fan.

“Questo bambino non vorrebbe essere qui in questo momento”, ha aggiunto ricevendo l’approvazione del pubblico. “La prossima volta cercate di essere più responsabili”, ha concluso l’artista.

Maluma: chi è l’artista colombiano

Maluma, pseudonimo di Juan Luis Londoño Arias, è un cantautore, personaggio televisivo e attore colombiano di 31 anni. Tra i riconoscimenti che ha ricevuto nella sua carriera, un Latin Grammy Award (nove le nomination per lui). Maluma ha venduto in tutto il mondo 18 milioni di copie tra singoli e album, ed è uno degli artisti di maggior successo della musica latinoamericana urban. Vanta numerose collaborazioni importanti: con Ricky Martin, Yandel e nelle hit Chantaje e Clandestino di Shakira, con cui è entrato nelle classifiche internazionali. Nel 2019 ha preso parte al singolo ‘Medellín’ di Madonna e ha ricevuto una candidatura ai Grammy Award 2020 come “Best Contemporary Pop Vocal Album”. Maluma ha anche intrapreso una carriera televisiva in Sudamerica, in particolare come coach e giudice a ‘The Voice’ in Messico e Colombia.