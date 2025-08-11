Gaza, Al Jazeera annuncia l'uccisione di Anas al Sharif e altri tre suoi giornalisti

Al Jazeera annuncia la morte di quattro suoi giornalisti nella Striscia di Gaza, tra cui il corrispondente 28enne Anas al Sharif. I quattro sono rimasti uccisi domenica sera in un attacco di Israele che ha colpito la tenda dove si trovavano i reporter, all’esterno di un ospedale a Gaza City. L’esercito israeliano ha confermato la notizia accusando al-Sharif di essere un membro di Hamas che “si era fatto passare per giornalista”, cosa che al-Sharif aveva negato. Insieme al 28enne sono stati uccisi altri tre giornalisti e un autista. In questo video il presentatore di Al Jazeera che ha riportato la notizia ha affermato che quattro giornalisti dell’emittente “sono stati uccisi in un attacco mirato da parte di Israele”.