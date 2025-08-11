Anas Al-Sharif, in centinaia ai funerali del giornalista ucciso a Gaza

Centinaia di persone in lutto si sono riunite lunedì nella città di Gaza per il corteo funebre di Anas Al-Sharif il giornalista di Al-Jazeera morto a 28 anni in un raid israeliano nella striscia in cui hanno perso la vita altri cinque suoi colleghi. Tra le persone che si sono radunate per piangere i giornalisti, i cui corpi sono stati avvolti in lenzuoli bianchi fuori dal complesso ospedaliero Shifa di Gaza City, c’erano anche diversi altri reporter.

I funzionari dell’ospedale Shifa hanno affermato che tra le vittime figura, oltre ad Anas Al-Sharif, anche l’altro corrispondente di Al Jazeera Mohamed Qreiqeh. L’attacco ha ucciso anche altri quattro giornalisti e altre due persone, ha detto all’Associated Press il direttore amministrativo dell’ospedale Rami Mohanna. L’attacco ha anche danneggiato l’ingresso dell’edificio del pronto soccorso del complesso ospedaliero.