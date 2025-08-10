Gaza, carri armati israeliani al confine con la Striscia

Domenica, carri armati israeliani sono stati avvistati al confine con la Striscia di Gaza mentre cresce la condanna internazionale nei confronti del piano del primo ministro Netanyahu di occupare Gaza City. Sabato, decine di migliaia di israeliani hanno partecipato a quella che i media locali hanno definito una delle più grandi manifestazioni antigovernative degli ultimi mesi. Intanto il bilancio delle vittime palestinesi dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas è arrivato a 61.430 unità, ha affermato il ministero della Salute di Gaza.