venerdì 8 agosto 2025

Ultima ora

Los Angeles, la spada laser di Star Wars va all'asta per 2,5 milioni di dollari

L’iconica spada laser utilizzata da Darth Vader nel duello de “L’Impero colpisce ancora” è il pezzo forte dell’asta di cimeli cinematografici che Propstore terrà a settembre. Il prezzo stimato per questo oggetto di scena di “Star Wars” è compreso tra 1 e 3 milioni di dollari. Altri oggetti di scena in vendita includono la frusta e la cintura di Indiana Jones da “Indiana Jones e l’ultima crociata”, stimati tra i 250mila e i 500mila dollari, un Neuralizzatore da “Men in Black”, stimato tra i 60mila e i 120mila dollari, l’elmo di Sauron da “Il Signore degli Anelli”, stimato tra 75mila e 150mila dollari, un ciak di “Lo squalo”, stimato tra 40mila e 80mila dollari. L’asta di Propstore si terrà a Los Angeles dal 4 al 6 settembre, con offerte accettate anche online.