Los Angeles, la spada laser di Star Wars va all'asta per 2,5 milioni di dollari

L’iconica spada laser utilizzata da Darth Vader nel duello de “L’Impero colpisce ancora” è il pezzo forte dell’asta di cimeli cinematografici che Propstore terrà a settembre. Il prezzo stimato per questo oggetto di scena di “Star Wars” è compreso tra 1 e 3 milioni di dollari. Altri oggetti di scena in vendita includono la frusta e la cintura di Indiana Jones da “Indiana Jones e l’ultima crociata”, stimati tra i 250mila e i 500mila dollari, un Neuralizzatore da “Men in Black”, stimato tra i 60mila e i 120mila dollari, l’elmo di Sauron da “Il Signore degli Anelli”, stimato tra 75mila e 150mila dollari, un ciak di “Lo squalo”, stimato tra 40mila e 80mila dollari. L’asta di Propstore si terrà a Los Angeles dal 4 al 6 settembre, con offerte accettate anche online.