Israele, "Stop alla guerra di BB": il maxi disegno sulla spiaggia di Tel Aviv

La faccia di Donald Trump e una scritta che recita “Fine alla guerra di BB” (Bibi è il soprannome di Benjamin Netanyahu). La struttura è apparsa venerdì sulla spiaggia di Tel Aviv ed è stata costruita dalle persone che chiedono il rilascio degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. L’iniziativa è stata presa dopo che Israele ha annunciato l’intenzione di occupare Gaza City. Il capo di Stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, ha espresso più volte la sua opposizione all’operazione promossa dal premier di Israele, temendo che possa mettere a rischio i prigionieri e gli stessi militari.