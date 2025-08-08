Israele, Netanyahu: "Non vogliamo governare Gaza ma rimuovere Hamas e passarla a un governo civile"

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha incontrato questa settimana i suoi consiglieri per discutere quelle che, secondo il suo ufficio, sono le modalità per “raggiungere ulteriormente gli obiettivi di Israele a Gaza” dopo la rottura dei negoziati di cessate il fuoco il mese scorso. Netanyahu ha dichiarato giovedì in un’intervista a Fox News Channel che intende rimuovere Hamas da Gaza e “passarla a un governo civile” e “non a chiunque sostenga la distruzione di Israele”.

Il primo ministro israeliano ha anche sottolineato che Israele non “vuole mantenere” il controllo della Striscia, ma desidera che esso sia trasferito alle “forze arabe”. “Vogliamo avere un perimetro di sicurezza, non vogliamo governarla. Non vogliamo essere lì come organo di governo. Vogliamo consegnarla alle forze arabe che la governeranno correttamente senza minacciarci e garantendo una vita dignitosa agli abitanti di Gaza. Questo non è possibile con Hamas“, ha affermato Netanyahu.