Netanyahu: “Vogliamo assumere controllo Striscia Gaza ma non governarla”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele intende assumere il controllo dell’intera Striscia, ma che non vuole governarla. “Abbiamo intenzione di prendere il controllo per garantire la nostra sicurezza, rimuovere Hamas, consentire alla popolazione di liberarsi di Gaza e di affidarla a un governo civile che non sia Hamas e non sia qualcuno che propugna la distruzione di Israele”, ha detto in un’intervista a FoxNews. “Vogliamo avere un perimetro di sicurezza. Non vogliamo governarla”, ha spiegato. “Vogliamo consegnare” la Striscia “alle forze arabe che la governeranno correttamente, senza minacciarci, e daranno ai cittadini di Gaza una vita dignitosa”, ha aggiunto.