Usa, Trump: "Dazi al 100% su tutti i chip e semiconduttori che entrano nel Paese"

Donald Trump ha dichiarato che imporrà un dazio del 100% sui chip per computer, aumentando probabilmente il costo dei prodotti elettronici, delle automobili, degli elettrodomestici e di altri beni considerati essenziali per l’era digitale. Trump ha affermato che le aziende che producono chip per computer negli Stati Uniti saranno esentate dalla tassa sulle importazioni. “Quindi, dazio del 100% su tutti i chip e i semiconduttori che entrano negli Stati Uniti”. Durante la pandemia di COVID-19, la carenza di chip per computer ha aumentato il prezzo delle automobili e contribuito a un aumento dell’inflazione complessiva.