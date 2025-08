Dazi, Trump: “Ci saranno tariffe del 100% su chip e semiconduttori”

Gli Stati Uniti introdurranno dazi del 100% sui microchip e i semiconduttori importati negli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump, parlando alla Casa Bianca in occasione dell’annuncio di un nuovo investimento da 100 miliardi di dollari da parte di Apple. Tuttavia, ha detto il presidente Usa, se le aziende si impegneranno a realizzare i loro prodotti negli Usa, i dazi non scatteranno, anche in attesa che inizi la produzione.

Trump annuncia altri 100 mld investimenti Apple: “Stanno tornando a casa”

Apple “sta tornando a casa”, ha detto Donald Trump, annunciando nello Studio Ovale un nuovo investimento negli Usa da 100 miliardi di dollari da parte di Apple. A fianco del presidente, il ceo dell’azienda di Cupertino, Tim Cook. Apple aveva già annunciato all’inizio del nuovo mandato di Trump investimenti negli Stati Uniti per 500 miliardi di dollari. “E’ un passo significativo verso l’obiettivo finale di assicurare che gli iPhone venduti in America siano costruiti in America”, ha detto Trump.