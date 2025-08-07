Ucraina, Zelensky: "Ora la Russia è più incline a un cessate il fuoco"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che l’inviato speciale americano Steve Witkoff ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. Ha affermato che anche i leader europei hanno partecipato alla conversazione, durante la quale hanno discusso gli sviluppi dell’incontro tra Witkoff e Putin. Zelensky ha affermato che “la Russia è ora più incline ad accettare un cessate il fuoco”. Tuttavia, ha anche avvertito che è importante che la Russia non inganni l’Ucraina o gli Stati Uniti sui dettagli di un potenziale cessate il fuoco. Anche il presidente Trump ha confermato la telefonata, affermando di aver aggiornato gli alleati americani in Europa sull’incontro e che lavoreranno per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina “nei giorni e nelle settimane a venire”.